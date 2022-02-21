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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 94,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 90,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizi konusunda bir araya geleceği ve Viyana'daki İran nükleer anlaşması müzakerelerinin yakında sonuçlanabileceği beklentisi etkili oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta Avrupa'da buluşmasının planlandığını ifade etti.

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ederken, yapılan açıklamalar İran'dan petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu.

Son olarak, "İran nükleer anlaşması" olarak adlandırılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın koordinatörü olan Avrupa Birliği yetkilileri, söz konusu müzakerelerde ele alınan konuların büyük çoğunluğunda uzlaşıya varıldığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, hala bazı zorlu konuların bulunduğunu ancak son haftalarda siyasi irade ve ilerleme gösterildiğini belirtti.

Aynı yetkili, "Taraflar bir anlaşma istiyor. Şu anda masada olan metin nihai anlaşmaya çok yakın bir metin. Ancak gelecek birkaç gün içinde mi biter yoksa daha uzar mı bilmek çok zor. Çok yakın bir zamanda bir anlaşma bekliyoruz. Gelecek hafta veya önümüzdeki iki hafta içinde olabilir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,51 ile 90,01 dolar aralığının direnç, 91,01 ile 91,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.