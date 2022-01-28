Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,68 dolardan işlem görüyor.
Dün 91,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 88,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,17 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşmesine yönelik endişeler etkili oluyor.
Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, Rusya'ya uygulanabilecek muhtemel yaptırımlara karşılık Avrupa'nın gaz arzının tehlikeye girebileceği düşüncesini yaygınlaştırdı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını son 24 saatte daha da artırdığını açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Hudeyde iline 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası bölgede gerilimin yükselmesi de petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Öte yandan, piyasalar bir süredir hedeflenen üretim kotasına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin 2 Şubat'taki toplantısına odaklandı. Grup, 24. Bakanlar Toplantısı'nda ağustostan bu yana uygulanan üretimi artırma politikasına devam edeceğini ve şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışını sürdüreceğini duyurmuştu.
Uzmanlar, OPEC+ grubunun mart ayında da mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ancak artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 88,96 ile 89,11 dolar aralığının direnç, 88,55 ile 88,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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