Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,03 dolardan işlem görüyor.
Dün 88,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 86,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 83,89 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol talebinde toparlanma devam ederken Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesi ve Rusya'ya ekonomik yaptırım seçeneklerini ele alındı. Ayrıca ABD'nin, Ukrayna krizinde NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiği bildirildi. Öte yandan, Yemen'deki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki sanayi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Bu bölgelerde gelişen jeopolitik riskler piyasalarda endişeleri artırarak alımları hızlandırırken, uzmanlar gerginliklerin daha da artması durumunda petrol fiyatlarda ciddi artışlar beklenebileceğini belirtiyor.
Diğer taraftan, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında görülen artışa rağmen salgında bu yıla ilişkin ortaya konulan pozitif öngörüler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kovid-19 salgınının bu yıl içinde "acil durum" evresinden çıkmasını umduğunu açıkladı.
DSÖ Acil Durum Komitesi, 19 Ocak'ta Kovid-19 salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar almıştı.
Brent petrolde teknik olarak 86,09 ile 86,24 dolar aralığının direnç, 85,79 ile 85,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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