Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,69 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 81,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,86 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması ve olası kapanma tedbirleri etkili oldu.
Şubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin ülke genelinde Kovid-19 testine başlayacağını duyururken, sağlık yetkilileri Omicron varyantının Hindistan'da baskın varyant haline geldiğini belirterek salgında 3'üncü dalga uyarısı yaptı.
Kazakistan ve Libya'da yaşanan arz kesintileri ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.
Libya'da Samah ve Dahra sahaları arasındaki bir petrol boru hattında dün başlayan bakım çalışması nedeniyle geçen yıl 1,3 milyon varil olarak hesaplanan günlük üretim 729 bin varile geriledi.
Kazakistan'da ise 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterilerinin ardından perşembe günü ülkenin en önemli petrol sahalarından Tengiz'de lojistik sorunlar nedeniyle azaltılan üretimin, dün itibarıyla kademeli olarak artırıldığı bildirildi.
Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta 1 artarak yaklaşık son iki boyunca art arda yükseliş göstermesi, ülkede üretim artışının sürdüğüne işaret ediyor.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükselirken son 1 yıllık artış 206 oldu.
Brent petrolde teknik olarak 81,90 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 81,40 ile 80,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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