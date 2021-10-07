Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,05 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 81,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,02 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 300 bin varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 300 bin varil artacağı yönündeydi.
Ülkenin benzin stoklarında da 3 milyon 300 bin varil artış görüldü.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin düşüşe geçtiğine ve arzın toparlandığına işaret eden bu veriler, küresel piyasalardaki arz açığına yönelik endişelerle desteklenen petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.
ABD'de ağustos sonunda etkili olan Ida kasırgasının ülkenin Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle üç haftalık bir süre içinde yaklaşık 10 milyon varil azalan ham petrol stokları, üretimin normale yakın seviyelere dönmesiyle iki haftadan bu yana yükseliş gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel ekonomik belirsizlik, artan talep ve tedarik zincirindeki aksamalar, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden olurken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de bu fiyat yükselişinde önemli rol oynuyor.
Artan enerji fiyatlarına rağmen OPEC+ grubu pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım için günlük 400 bin varil üretim artışı kararını korudu.
Brent petrolde teknik olarak 81,14 ile 81,50 dolar aralığının direnç, 80,78 ile 80,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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