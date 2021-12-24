Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,52 dolardan işlem görüyor.
Dün 77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 76,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,72 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların kısıtlı düşüşünde, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebine etkilerinin belirsizliğini sürdürmesi etkili oldu.
Omicron varyantının etkilerinin diğer varyantlara kıyasla daha hafif olduğuna yönelik açıklamaların ardından fiyatlar yükselse de varyantın çok hızlı yayılması yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
İngiltere'de yapılan bir araştırmada Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu belirlendi.
Buna rağmen, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de son bir haftadaki günlük ortalama Kovid-19 vaka artışının, virüsün Delta varyantının en fazla etkisini gösterdiği yaz aylardaki artışı geçtiğinin açıklanması talebe yönelik endişeleri artırıyor.
Öte yandan, Avrupa ve Asya'da yükseliş trendine geçen doğal gaz fiyatlarının, üreticileri petrol kullanımına teşvik edeceği beklentileri fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.
ABD'nin en büyük rafineri ve petrokimya tesislerinden Exxon Mobil'e ait Baytown Rafinerisi'nde dün patlamanın ardından çıkan yangında 4 personelin yaralanmasıyla üretimin kesintiye uğraması da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor. Üretime yeniden başlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü rafinerinin, günlük 560 bin varillik petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Brent petrolde teknik olarak 76,67 ile 76,76 dolar aralığının direnç, 76,48 ile 76,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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