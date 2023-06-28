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Haberler Enerji

Brent petrolün varil fiyatı 72,69 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,69 dolardan işlem görüyor

Giriş: 28.06.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Brent petrolün varil fiyatı 72,69 dolar
AA

Dün 74,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 72,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,91 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 2,4 milyon varil düştü. Beklenti petrol arzının 1,4 milyon varil gerilemesiydi. Talepte beklenenden fazla yükseliş olması petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

ABD'de resesyon endişelerine rağmen ülke ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu gösteren ekonomik veriler de ülkedeki talep görünümünü güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, yüksek seyreden enflasyon oranlarının faiz artırımları konusunda henüz sona varılmadığını gösterdiğini belirtti.

Uzmanlar, piyasalardaki yüksek faiz oranlarının küresel büyüme ve petrol talebi üzerinde baskı yaratacağı korkusunun sürdüğünü ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,20 ile 73,44 dolar aralığının direnç, 72,34 ile 72,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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