Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 72,35 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 72,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,53 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle delta varyantından kaynaklı vaka sayılarında görülen artışın talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibariyle üretimi artırma kararının ardından artan arz fazlası endişeleri etkili oldu.
Delta varyantının Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması birçok ülkede yeni tedbirleri gündeme getirirken, tam ekonomik toparlanma için umutları azaltarak petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Öte yandan OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı.
OPEC'ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Bir önceki toplantıda grup üyeleri arasında fikir ayrılıklarına yol açan üretim alt seviyeleri de çözüme kavuşturuldu. Mayıs 2022'den sonra Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın üretim taban seviyelerini artırmaları kararlaştırıldı.
Brent petrolde teknik olarak 73,27 ile 73,71 dolar aralığının direnç, 72,37 ile 71,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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