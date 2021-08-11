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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 70,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri Çin'de yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle ülkede kısıtlamaların geri getirilmesi, petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 816 bin varil düşecek. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 50 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki azalış beklentisi, talebin toparlandığı algısını yaratıyor ve fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, EIA'nın, "Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 5,3 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 600 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 200 bin varil olacak.

Raporda, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahmininin de aşağı yönlü revize edildiği duyuruldu. Buna göre, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,71 dolar olacağı tahmin edildi. Temmuz ayı raporunda bu rakam 68,78 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 70,76 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,51 ile 70,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.