Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor.
Dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,77 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.
AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oluyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün yaptığı açıklamada, konseyin 30 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki toplantısına kadar petrol tedarikinin durdurulması konusunda bir anlaşmaya varılacağına emin olduğunu söyledi.
AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.
AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.
Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 111,59 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 111,20 ile 111 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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