Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,05 dolardan işlem görüyor.
Dün 44,76 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 45,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,56 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 4,3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu düşüş, ABD pazarında talep artışına işaret etmesi dolayısıyla ham petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerini ertelediğini açıklaması piyasalarda endişelere neden oldu. Bu gelişme, iki ülkenin gittikçe kötüleşen ilişkilerindeki en istikrarlı konu olarak görünen ticaret anlaşmasının geleceğine ilişkin kuşkuları artırdı.
ABD ile Çin arasında artan gerginlik, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan bu ülkelerde petrol talebinin düşük kalma riskini artırırken petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin belirsizlik de fiyatları olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Teşvik paketinde anlaşma umudu, kongrenin tatile girmesiyle son buldu. Yeni görüşmeler için herhangi bir tarih belirlenmedi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının giderek artması, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 22 milyonu aşarken, can kaybı 781 bine yaklaştı. ABD, yaklaşık 5,5 milyon vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,4 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,7 milyon vakayla üçüncü sırada bulunuyor.
Brent petrolde teknik olarak 45,14 ile 45,21 dolar aralığının direnç, 44,97 ile 44,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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