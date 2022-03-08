Brent petrol yükselmeyi sürdürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 126,50 dolardan işlem görüyor.
Dün 139,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,21 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 126,50 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,48 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.
Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.
Psaki ayrıca, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki olarak halihazırda birçok enerji şirketi Rusya'da operasyonlarını durdurduklarını açıkladı. Savaşın başından bu yana Equinor, bp, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ENI, OMV, IOG, Wintershall Dea, Siemens Energy, Trafigura gibi büyük enerji şirketleri Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı aldı.
Brent petrolde teknik olarak 126,31 ile 127,40 dolar aralığının direnç, 125,22 ile 124,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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