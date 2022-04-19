Uzmanlar, kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanmanın kademeli olarak gevşetilmeye başlamasıyla talep yönlü endişelerin de hafiflediğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 113,93 ile 115,69 dolar aralığının direnç, 112,17 ile 110,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.