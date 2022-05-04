Çin'de karantina sürecinin devam etmesi Brent petrol fiyatını etkilemeye devam ediyor. Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artış gösterdi. Avrupa Birliği Enerji Bakanları'nın Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduklarını duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Peki, 4 Mayıs Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? İşte, 4 Mayıs brent petrol varil fiyatı...