Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.