9 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.