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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 5 Temmuz brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatı, ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyir izliyor. Dün 114,71 dolara kadar yükselerek günü 113,5 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalış gösterdi. İşte, 5 Temmuz brent petrol varil fiyatı...

05.07.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol fiyatı, dün 114,71 dolara kadar yükselerek günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 0,43 azalışla başladı. Küresel arz daralması endişelerinin devam ettiği bir dönemde Norveç’in petrol ve doğal gaz sahalarındaki çalışanların grevi nedeniyle ülkede üretiminin tehlikeye girmesi bren petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

  • 5 TEMMUZ BRENT PETROL VARİL FİYATI

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,01 dolardan işlem görüyor.

    Dün 114,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 113,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,66 dolardan alıcı buldu.

  • Fiyatların düşüşünde, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

    Ancak küresel arz daralması endişelerinin devam ettiği bir dönemde Norveç’in petrol ve doğal gaz sahalarındaki çalışanların grevi nedeniyle ülkede üretiminin tehlikeye girmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

  • Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidiyor.

    Bugün üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda bu geceden itibaren üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

    Norveçli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak grevin 27 bin 500'ü doğal gaz olmak üzere yaklaşık 89 bin varillik petrol eşdeğeri üretimi tehlikeye atabileceği açıklandı. Bu geceden itibaren kesinti beklenen üç sahanın toplam üretiminin ise günlük 333 bin varil petrol eşdeğeri olduğu belirtildi.

    Şirket, 9 Temmuz'dan itibaren de 3 ayrı sahada daha grevin başlayabileceğini, buradan kaynaklanacak üretim kayıplarının ise henüz netleşmediğini duyurdu.

  • Dünyanın en büyük petrol ithalatçıları arasında yer alan Japonya ve Çin ekonomilerinin hizmet sektörlerine ilişkin olumlu veriler de fiyatları destekliyor.

    Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,5'le temmuz 2021'den bu yana en güçlü seviyesine çıkarak beklentileri oldukça geride bıraktı. Japonya'da hizmet sektörü PMI ise 53'e inse de hizmet sektörünün ülkede güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti.

    Brent petrolde teknik olarak 114,44 ile 115,37 dolar aralığının direnç, 112,85 ile 112,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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