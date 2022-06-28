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YÜKSELİYOR! Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 28 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

Brent petrol varil fiyatı yükseliyor! 28 Haziran brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatı, G7nin Rusyaya yönelik yaptırım sözüyle yükselişe geçti. Dün 116,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,98 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından güne artışla başladı. İşte, 28 Haziran brent petrol varil fiyatı...

28.06.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol fiyatı Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın gelirlerinin kısılması için ortaya konan yeni yaptırım taahhütleri nedeniyle artışa geçti.

    Dün 116,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

     

  • BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    G7'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 112,86 dolardan işlem görüyor.

  • Dün 116,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 112,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,37 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatların yükselişinde, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın gelirlerinin kısılması için ortaya konan yeni yaptırım taahhütleri etkili oldu. G7 ülkeleri, Ukrayna'ya "gerektiği sürece" mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verirken, Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağına yönelik taahhütte bulundu.

  • Değerlendirilen yaptırım kararları arasında Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması bulunuyor. Liderler, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlara karşı ülkenin hala ciddi petrol gelirine sahip olmasının önüne geçmek istiyor. Savaşın başladığı tarihten itibaren Rusya'nın petrol üretimi yüzde 8 düşmesine rağmen petrol fiyatlarının artışıyla hükümetin hala sabit bir petrol gelirine sahip olduğu tahmin ediliyor.

    G7 liderleri tarafından masaya yatırılan planın detayları hala devam eden zirve çerçevesinde ele alınırken, liderler aynı zamanda piyasaların yeterli tedarike sahip olmasını garantileyerek petrol fiyatlarının yükselişinin kısıtlanmasını istiyor.

  • Uzmanlar, özellikle Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük alıcıları haline gelmişken Rus petrolünün alım ve satımında tavan fiyat uygulanmasının hayata geçirilmesinin oldukça zor olacağını savunuyor. Öte yandan tavan fiyat uygulamasının, Rus petrolünün taşınmasında yer alan Batılı bankacılık, sigortacılık ve nakliyat şirketlerine baskı uygulanarak hayata geçirilebileceği düşünülüyor.

    Ayrıca, söz konusu yaptırım kararının alınması karşısında Rusya'yı G7 ekonomilerine karşı petrol ve rafineri ürünleri ihracatını durdurmaktan alıkoyan herhangi bir sınırlamanın olmayacağı belirtiliyor.

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