Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllardaki en düşük seviyeye gerileyen brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doların altında işlem görürken gözler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerine çevrildi. Psikolojik desteğin altında kalan brent petrol fiyatı, akaryakıt indirimi beklentisi oluşturdu. İşte 29 Kasım Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları...