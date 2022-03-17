BRENT PETROL NE KADAR?

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenmeyen yükseliş ise talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 415 milyon 900 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmesi ise fiyatlarda beklenen etkiyi yaratmadı.