Çin'de artan vaka sayıları ve Almanya'nın Rusya petrolüne ambargo uygulayan diğer AB ülkelerine katılma olsalığı brent petrol varil fiyatının yükselmesine neden oldu. Hafta başından bu yana yönünü yukarıya çeviren brent petrol fiyatı benzin fiyatlarına zam haberini beraberinde getirdi. Benzin fiyatlarına 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibariyle 1 lira 33 kuruş zammın ardından benzin fiyatları 20 TL'yi aştı. İşte, 29 Nisan Cuma günü 108 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol fiyatı...