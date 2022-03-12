Rusya Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte baş gösteren enerji krizinde gündem brent petrol fiyatları. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan hızlı artışın ardından brent petrol fiyatları araştırılmaya başlamıştı. ABD ve İngiltere'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararının yol açtığı arz endişeleri ile daha da çoğalan brent petrol araştırmalarında 11 Mart varil fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor.