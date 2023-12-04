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        Haberler Gündem Brent petrol çakıldı, akaryakıta indirim gelecek mi? 4 Aralık 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Brent petrol düştü, akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

        Brent petrolda yaşanan düşüşün ardından güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu. Brent petrolün 78 dolar seviyesini görmesi ile beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Bu noktada, "Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 4 Aralık 2023 güncel akaryakıt (LPG, benzin, motorin) fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:40
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları son dakika... Brent petrolün 80 doların altını test etmesi ile beraber araç sahipleri tarafından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatlarının bu denli düşmesi ile beraber "Benzin ve mazot fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi?" sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam bekleniyor mu? İşte, 4 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, mazot ve LPG fiyatlarında son durum...

        • 2

          OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

          Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. Kasım ayının sonunda 82 dolar seviyesini gören brent petrol varil fiyatı, 4 Aralık itibarı ile 78 dolardan işlem görüyor.

        • 3

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Brent petroldaki bu düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt fiyatları konusunda bir beklenti oluştu.

          Edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında 4 Aralık itibarı ile bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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