Son dakika... Brent petrol fiyatlarının 102 dolara kadar düşmesinin ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi blunuyor. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen indirim beklentisi sürerken gözler güncel rakamlarda. Benzin ve motorine zam geldi mi? İşte 9 Nisan motorin, LPG ve benzin fiyatları...