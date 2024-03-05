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        Haberler Dünyadan Brendan Hunt ile Shannon Nelson iki numaralı bebeğe "Hoş geldin" dedi - Magazin haberleri

        Brendan Hunt ile Shannon Nelson iki numaralı bebeğe "Hoş geldin" dedi

        Brendan Hunt, nişanlısı Shannon Nelson ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Nelson, Archibald Felix adını verdikleri bebekleri için yaşadığı mutluluğu "Bize katılmaya karar verdiğin için çok şanslıyız, böylece aile kucaklaşmalarımız daha da güçlenecek" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:44
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          Brendan Hunt ve kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Shannon Nelson ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

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          Brendan Hunt ile Shannon Nelson, Archibald Felix Nelson Hunt adını verdikleri bebeklerine 1 Mart'ta Los Angeles'taki bir hastanede kavuştuklarını duyurdu.

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          Meslektaşlarının aksine oğullarının yüzünü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla gösteren Brendan Hunt ile Shannon Nelson, ayrıca bebeklerinin tahmin ettiklerinden üç gün erken dünyaya geldiğini belirtti.

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          Brendan Hunt, oğlu için; "Kardeşi ve büyükannesiyle tanıştı ve hatta ilk Arsenal maçını izledi" ifadelerini kullandı.

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          "SENİ SEVİYORUM TATLI BEBEĞİM"

          Shannon Nelson; "Bize katılmaya karar verdiğin için çok şanslıyız, böylece aile kucaklaşmalarımız daha da güçlenecek. Seni seviyorum tatlı bebeğim" dedi.

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          BİR ÇOCUKLARI DAHA VAR

          Brendan Hunt ile Shannon Nelson'ın Seanie adından bir oğlu daha bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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