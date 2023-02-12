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Bremen'de depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu

Almanya'nın Bremen kentinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Giriş: 12.02.2023 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bremen'de depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu
AA

Bremen kent meydanındaki saygı duruşuna Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Eyalet Meclis Başkanı Frank Imhoff ile çok sayıda Alman katıldı.

Bovenschulte, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri birlikte anmak ve hayatta kalanlarla bir dayanışma işareti oluşturmak için toplandıklarını belirterek, "Toplumumuzun dayanışmasını burada bugün görüyorum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Yararlılara acil şifalar diliyorum. Deprem bölgelerindeki insanların acılarını hafifletmeye yardım edelim." diye konuştu.

Deprem felaketinde mağdur olanlar için bağış çağrısında bulunduklarını da anlatan Bovenschulte, "Elimizden geldiği kadar yardım etmeye hazırız. Birlikte yaraları sarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bremen Eyalet Meclis Başkanı Imhoff ise depremlerin geride bıraktığı yıkımın görüntülerini üzüntü ve dehşetle izlediğini dile getirerek, "Akrabalarını ve arkadaşlarını kaybeden veya sevdiklerinin akıbetinden endişe duyan herkese en derin taziyelerimizi sunuyorum. Büyük bir dayanışma içinde yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen yardıma devam edin. Evini kaybeden insanların desteğe ihtiyacı var." dedi.

Daha sonra hayatını kaybedenlerin anısına meydandaki hürriyet heykeli olarak bilinen Bremen Roland anıtı önüne çiçekler bırakıldı.

Fotoğraf: AA

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