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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Breidablik - Başakşehir maçı canlı yayın! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle

Breidablik - Başakşehir CANLI YAYIN

Breidablik - Başakşehir canlı aktarımı HTSPOR'da... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk oluyor

04.08.2022 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Breidablik - Başakşehir maçı canlı yayın! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle

STAT: Kopavogsvöllur
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT Spor
HAKEM: Petri Viljanen

BREIDABLIK: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Léo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Deniz, Biglia, Aleksić, Ömer Ali, Mounir Chouiar, Stefano Okaka

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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