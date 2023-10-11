Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Breaking Bad dizisinin senaristleri alternatif sonu olduğunu duyurdu!

        Breaking Bad dizisinin senaristleri alternatif sonu açıkladı!

        Dünyanın en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Breaking Bad'in senaristleri, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrollerini paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. 2008 ve 2013 yılları arasında yayınlanan dizi, büyük bir fenomen haline geldi. Senaristleri Thomas Schanuz ve George Mastras, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu.

        • 2

          FARKLI BİR SON DÜŞÜNÜLMÜŞ

          Senaristler, Aaron Paul'un canlandırdığı Jesse Pinkman karakteri için farklı bir son düşündüklerini itiraf etti.

        • 3

          SENARYO TAMAMEN DEĞİŞTİ

          2013 yılında final yapan dizide Jesse Pinkman karakteri uyuşturucu imparatorluğunu neden devralmadığı konusu hakkında konuşan Schanuz ve Mastras "Walt'un emekliye ayrılacağı, Jesse'nin işlerin başına geçeceği gibi bir fikrimiz vardı ama çocuk vurulunca bunların hepsi değişti" dedi.

        • 4

          PİNKMAN İÇİN FARKLI BİR SENARYO YAZILDI

          Tren soygunu sırasında Todd adlı karakter Drew isimli küçük çocuğu öldürmüştü. SlashFilm'e konuşan senaristler, bu ölümün Jesse'yi tamamen Walt'un karşısına geçirdiğini ifade etti. Bu sebeple Pinkman için farklı bir son yazıldı.

        • 5

          Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Habertürk Anasayfa