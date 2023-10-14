SENARYO TAMAMEN DEĞİŞTİ

2013 yılında final yapan dizide Jesse Pinkman karakteri uyuşturucu imparatorluğunu neden devralmadığı konusu hakkında konuşan Schanuz ve Mastras "Walt'un emekliye ayrılacağı, Jesse'nin işlerin başına geçeceği gibi bir fikrimiz vardı ama çocuk vurulunca bunların hepsi değişti" dedi.