Ünlü yıldız hastanelik oldu

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Ünlü televizyon yıldızı Brandi Glanville, gizemli bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Görev aldığı "Real Housewives of Beverly Hills" ile tanınan Glanville, hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktorların neler olup, bittiğini henüz tam olarak anlayamadığını belirten 48 yaşındaki Brandi Glanville, enfeksiyonun büyük olasılıkla bir örümceğin ısırması sonucu oluştuğunun düşünüldüğünü ifade etti.

"VİRÜSLÜ BİR ÖMRÜMCEK ISIRIĞI OLABİLİR"

Ünlü isim, ellerindeki kırmızı lekeleri ve parmaklarındaki şişliği de Instagram'dan yayınladı. Glanville, sorunun kesin ve net olarak anlaşılması için birçok test yapılacağını sözlerine ekledi.

Son sağlık durumu hakkında açıklama yapan Brandi Glanville, "Benimle ilgilenen harika bir ekibim var. Neyle uğraştığımızdan tam olarak emin değiliz. Bunun virüslü bir örümcek ısırığı olabileceğine inanıyoruz. Daha yapılacak çok test var." şeklinde konuştu.

Glanville, ardından yayınldığı gönderide elindeki şişliğin inmeye başladığının müjdesini verdi. Ünlü yıldıza takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.