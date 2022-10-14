Brand Week Istanbul’un programı belli oldu!

Brand Week Istanbul, “Time To Reset” teması ile endüstrileri ve markalar dünyasını Zorlu PSM’de bir araya getiriyor.
YENİ TRENDLERDEN, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE…
9 Kasım’da program; Vala Afshar’ın web 3.0’ın dijital pazarlamayı taşıyacağı gelecek üzerine yapacağı sunum ile başlayacak. Prof. Ufuk Akçiğit ve Faruk Eczacıbaşı yetenek politikalarını ve beyin göçünü ele alırken, kent yaşamı ve mimari arasındaki ilişkiyi İlber Ortaylı ve Mert Boysanoğlu tartışacak. Naoki Tanaka iletişimin geleceğinde yeni teknolojilerin oynadığı rolü interaktif bir sunum ile açıklarken, Hande Çilingir yazılımın geleceğini ve unicorn olma macerasını izleyici ile paylaşacak. Davranış bilimindeki yeni içgörüleri Tara Austin, hikâye anlatıcılığı ve müzik arasındaki ilişkiyi birçok Hollywood filmine bestelediği müziklerle tanınan Pınar Toprak anlatacak. Cenk Sidar, Rahul Titus, Pınar Deniz, Lucila Zambrona, Andy Nairn da yine 9 Kasım’da sahne alacak diğer isimler.
Aynı zamanda Türkiye’nin siyasi ve sosyolojik panoraması Her Seçim Bir Başlangıçtır başlığı altında, Necati Özkan, Ruşen Çakır, Levent Gültekin, İsmail Saymaz, Hacer Foggo, Sidar Gedik, Faruk Acar, Prof. Özer Sencar ve Prof. Dr. Yasemin Giritli gibi araştırmacı ve gazetecilerle 9 Kasım’da masaya yatırılacak.
BİLİMİN GELECEĞİ KONUŞULACAK
10 Kasım’da yaratıcılık, dijital trendler, bilimin geleceği gibi konular farklı disiplinlerden uzmanlarla detaylandırılacak. “Neyi Ne Kadar Değiştirebiliriz?” başlıklı konuşmasıyla Serdar Erener, spor kültürünün geleceğini ele alacak sohbetiyle Şenol Güneş ve Ahmet Gülüm, bilimi ve bilim insanlarını değişen trendlerin etkisiyle tartışacak olan Mete Atatüre, Türkiye’nin son 10 yılını ve yakın geleceğini araştırma çıktılarıyla masaya yatıracak olan Bekir Ağırdır da 10 Kasım’da izleyici ile buluşacak.
Engin Akyürek, Nels Abbey, Harun Tekin, Kev Chesters, Sertab Erener, Prof. Oğuz Babüroğlu, Marian Salzman, Prof. John List de yine 10 Kasım’da Brand Week Istanbul sahnesinde yer alacak diğer isimler.
Aynı zamanda 10 Kasım’da spor iletişimi ve markalar dünyası arasındaki ilişki bir dizi paneller ile detaylandırılacak. “Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Ülke Sporu” başlıklı bir tam gün boyunca sürecek kurguda; Saba Tümer, Müjde Mısırlı, Eren Yazıcıoğlu, Yeliz Karakaya gibi isimler sahnede olacak.
ENFLASYON DÖNEMİNDE PAZARLAMA VE INFLUENCER EKONOMİSİ
11 Kasım’da, Slumdog Millionaire kitabının yazarı ve Hindistan’ın Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikas Swarup, 5G’nin birey ve toplum üzerindeki etkisini tartışacak konuşmasıyla teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, yaşamdaşlık kültürünün mimarı beyin cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, enflasyon dönemlerinde pazarlama iletişimini ele alacak olan Levent Erden, şair Murathan Mungan, oyuncu Seda Bakan, MullenLowe Kreatif Direktörü Jose Miguel Sokoloff gibi isimler Brand Week Istanbul’da yer alacak isimlerden.
Yine 11 Kasım’da bir tam gün boyunca influencer ekonomisi ve yeni medyanın geleceği Tolga Akış, Çağrı Küpeli, Merve İşler gibi isimlerin katılacağı paneller serisinde ‘Time to Influence’ sahnesinde tartışılacak.
İYİLEŞMEYE DAİR HER ŞEY “TİME TO HEAL” SAHNESİNDE OLACAK
Bu sahnelerin ve konuşmacıların yanı sıra; iyileştirmeye dair tüm metotlar 9-10-11 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca “Time to Heal” sahnesinde izleyiciye aktarılacak. Pharmatopia Eczacılarının Projesi kapsamında, sağlığın tüm yenilikçi metotları eczacı Adile Özdağ ve öğretmen Dilek Livaneli gibi isimlerle, bilimin ışığında iyileştirmeye ve iyiliğe açılan gündemler ile birlikte sektöre yeni perspektifler katacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!