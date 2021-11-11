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Ekonomide, toplumda, sanatta, teknolojide yeni çağın paradigmaları Brand Week'in bu seneki teması "21. Yüzyılda İnsan Olmak" çerçevesinde ele alınıyor. Bu bağlamda Ciner Medya Grubu olarak Bloomberg HT markası ile bugün "Türkiye Gündemi: Orta Sınıflar Eriyor" başlıklı oturum gerçekleşti.

Bloomberg HT Program Sunucusu Güzem Yılmaz Ertem moderatörlüğünde, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Bloomberg HT Haber Yorumcusu Gökhan Şen orta sınıfların gerileyişi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Yorumcular, "Tüketim olanaklarını ekonomik olarak yitiren orta sınıfın gerileyişi, ne tür kimliksel/ekonomik sorunlara yol açacak?" sorusunu irdelediler.

TÜRKİYE KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR ÜLKE

Gökhan Şen, "Türkiye'de acayip bir erime var ve enflasyon ciddi halde insanları çok sıkıştırır hale geldi. Orta sınıfın erimesini beyin göçü, yaptığı işi kıyaslayan insanın kendini kötü hissetmesi, dünya çapında alım gücünün düşmesi olarak da düşünebiliriz." sözleriyle görüşlerini paylaşırken Açıl Sezen, "Bu ülkede insanlar bir yerde buluşacaksa o yer refah olmak zorunda. Bizde belirli bir yaşam standardını tutturabilen insan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Eğer bu ülkenin dinamikleri refaha erişmemizi sağlamış olan son 15-20 yıl içerisinde kalıcıysa bu işi daha adaletli, daha makul götürebiliyorsunuz. Onun da tek şartı enflasyonu düşürmek. Enflasyon düştüğünde hayat normalleşiyor." dedi.

Türkiye'nin her zaman küllerinden yeniden doğan bir ülke olduğunu dile getiren yorumcular, ekonomi için her zaman umutlu olduğunu belirtiler.