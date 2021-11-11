Brand Week İstanbul'da 'Üç Kuruş' rüzgarı!

HABERTURK.COM

Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul, dokuzuncu yılında, Türkiye'nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini hem sahnede hem de dijitalde izleyiciyle buluşturuyor.

Pazarlama ve iletişim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla her sene farklı bir temayla yola çıkan etkinlik, bu kez de, "21. Yüzyılda İnsan Olmak" temasıyla Zorlu PSM'de katılımcılarını ağırlıyor. Bu çerçevede önceki gün "Üç Kuruş: İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek" başlıklı, önyargı ve farklı kültürlerin karşı karşıya gelmesiyle ortaya çıkan öteki kavramının konuşulduğu "Show TV Üç Kuruş" oturumu gerçekleşti.

"ROMANLAR URAZ'A BAYILIYORLAR"

Tarihçi Prof. Dr. Arzu Öztürkmen moderatörlüğündeki oturumda, Show TV'nin ele aldığı ötekileştirme ve adalet gibi kavramlarıyla dikkat çeken dizisi 'Üç Kuruş'un başarılı oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç konuşmacı olarak yer aldı.

Oyuncular, 'Üç Kuruş' dizisindeki dünyayı öteki kavramı üzerinden değerlendirerek, ırkçılıkla ilgili tutumlardan ve ırkçılığa neden olan toplumsal normlardan bahsetti. Uraz Kaygılaroğlu, Ötekileştirme aslında çok temelden bize öğretilen bir şey; sadece kilosundan, boyundan, fiziksel herhangi bir kusurundan ötürü insanları ötekileştirmeyi ilkokul sıralarında öğreniyoruz. Bu bakış açısının temelden değişmesi gerekli. Sorgulamaya başladığımızda her şey daha farklı olacak." dedi.

Kaygılaroğlu ile hemfikir olan oyuncu Ekin Koç, birlikte rol aldıkları yeni dizilerinin Roman kültürüyle iç içe olmasıyla ilgili, "Her gün Roman mahallesinde çekim yapıyoruz. Hepimizi içlerine aldılar. Artık onlardan biri gibiyiz. Özellikle Uraz'a bayılıyorlar." dedi.

"MAHALLEDE ÇOK SICAK BİR ORTAM VAR"

Bir Roman mahallesi olan Çayırbaşı'nda çekimleri devam eden 'Üç Kuruş'un başarılı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, mahalledeki Roman vatandaşların da dizide yer aldıklarını açıkladı. Çayırbaşı'ndaki atmosferi Kaygılaroğlu, "Ben çok eğleniyorum Çayırbaşı'nda, çok hoşuma gidiyor. Çok sıcak karşıladılar, o kadar zengin bir yer ki... Ben hikayenin çok içine girdim, dünyanın çok içine girdim. Çok sıcak bir ortam var. Sevgi verdiğiniz zaman kimse size karşısında başka bir şey vermez diye düşünüyorum. Anlaşılmamak ve parmakla gösterilmek çok kötü bir şey. Ben de bir öteki olarak büyüdüm, ergenliğimde kilolu bir çocuktum." dedi.

Ekin Koç ise kendisinin de çocukken ayrımcılık yaptığını anlattı. Oyuncu, "Ben çocukken yaptığım şeyi o zaman ne olduğunu bilmeden yapıyordum. Belki de şu an ne olduğunu bilmeden benzer şekilde birilerine ayrımcılık gösteriyor olabilirim. Burada mühim olan insanın sorgu mekanizmasını canlı tutması." sözleriyle görüşlerini belirtti.