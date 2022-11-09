Brand Week Istanbul 10. yaşını kutladı

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2013’ten bu yana düzenlenen Brand Week Istanbul, 10’uncu yaşını ünlü sanatçıların ve ekosistemdeki paydaşların bir araya geldikleri özel bir partiyle kutladı. 8 Kasım Salı akşamı gerçekleştirilen Brand Week Istanbul 10. Yıl Partisi’nde Demet Sağıroğlu, Gökhan Türkmen, Ferman Akgül, Özge Fışkın, Pamela ve Ümit Sayın gibi birçok sanatçı sahne aldı.

Konukların Can Şengün ve orkestrası ile DJ Ken’in performanslarını da takip etme fırsatı yakaladıkları partiye 250’yi aşkın CMO Society ve 50’yi aşkın Creative Society üyesi, marka yöneticileri, kreatifler, içerik üreticileri, MediaCat Kitapları yazarları, DigiTech Society üyeleri, iletişim uzmanları, konuşmacılar ve 10 yıllık süreçte Brand Week Istanbul’u büyüten tüm paydaşlar katılım sağladı.

'SÜREKLİ DÖNÜŞEN BİR ENDÜSTRİDE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATTIK'

Brand Week Istanbul’un açılış partisinde sahneye çıkan MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, “Bu yıl Brand Week Istanbul’un 10’uncu yaşını kutluyoruz. İlk kez 29 yıl önce, MediaCat’le yola çıkmıştık. Türkiye’de profesyonel iletişimin, yaratıcılığın, orijinal fikirlerin ekonomik ve toplumsal olarak ne kadar anlamlı farklar yaratabileceğini göstermek istiyorduk. Son 30 yılı düşününce 1994 krizi, enflasyonla geçen 1990’lar, anayasa krizleri, 2000, 2001, 2008 ekonomik krizleri, 2020’den beri artan enflasyon, pandemi, ekonomik adaletsizlikler, kültürel kutuplaşma… Bir yandan da sektör odaklı gelişmeler. Özel kanalların yaygınlaşması, mecraların artması, dijital devrim… Hepsini bu 29 yıla sığdırdık. Bir yandan ne badireler atlatmışız ve kayıplar versek de hayatta kalabilmişiz demek istiyorum. Diğer yandan da bu kadar krizlerle dolu bir ülkede ve sürekli dönüşen bir endüstride ne güzel başarılara imza atmışız diyorum. En çok da bunları başarmışız. Kötümserliğe ya da endişelere teslim olmamışız. İyi ki varsınız, iyi ki bu kadar yaratıcısınız” şeklinde konuştu.

'10 YIL BOYUNCA 50 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 5 BİN KONUŞMACI AĞIRLADIK'

Brand Week Istanbul’un 10 yıllık serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan konuşmasını “Zamanla değil, hızla yarışıyoruz artık. Ben Brand Week Istanbul’da bu hızı yakaladığımızı, hatta yaydığımızı düşünüyorum. 10 yıl boyunca 50 ülkeden yaklaşık 5 bin konuşmacı ağırladık, 250 binin üzerinde katılımcıya ulaştık. Son 3 yıldır, yurt dışından biletli katılımcı sayısında büyük artışlar görüyoruz. 10 yıl önce yalnızca reklam ve pazarlama dünyasını ilgilendiren gündemlerimiz vardı. Bugün her endüstriden, yaşamın her alanından hikâyeleri bir araya getiriyoruz. Hepsi de farklı perspektiflere yer açabilmek, sektörel sınırlarımızın ötesinde düşünebilmek ve etki alanımızı genişletmek için. Cesaretin bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Yaratıcılık da bulaşıcı. Dayanışma ve topluluk bilinci de bulaşıcı. Şimdi sizlere baktığımda 10 yıl önce olduğumuzdan çok daha kalabalık, çok daha kapsayıcı ve çok daha organize olabilmiş bir sektör hâline geldiğimizi görüyorum. Ve hâlâ ne kadar genç olduğumuzu fark ediyorum. Yani hem zamana meydan okuduk hem de hıza” diyerek tamamladı.