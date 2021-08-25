TFF 1'inci Lig'de geçen hafta transferini yasağını kaldıran Denizlispor'da transfer bombardımanı sürüyor. Transferde daha önce 8 isme imza attıran yeşil-siyahlı ekip, Adana Demirspor'dan eski oyuncusu 33 yaşındaki orta saha İsmail Aissati, Samsunspor'dan 26 yaşındaki sol kanat Brahim Darri ve Eskişehirspor'dan 28 yaşındaki stoper Erdal Akdari ile de 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, el sıkışılan üç oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri´nde imza töreni düzenledi. Darri, yaz transfer döneminde BB Erzurumspor'dan Samsunspor'a transfer olmuştu.
AISSATI İLE YENİDEN
Denizlispor´un yeni transferlerinden Aissati, 30 Aralık 2020´de alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Denizlispor ile olan sözleşmesini feshedip Adana Demirspor´un yolunu tutmuştu. İkinci kez yeşil-siyahlı formayı sırtına geçirecek olan Faslı orta saha, Denizlispor´un 2018-19 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun önemli mimarlarından olmuş, ardından 1.5 yıl da Süper Lig'de kadroda yer almıştı. Denizlispor, transferde daha önce eski futbolcularından Stackhowiak, Gökhan Süzen ve Onazi'yi de kadrosuna katmıştı.
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