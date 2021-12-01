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Bradley Cooper: Kızıma giderken bıçaklı biriyle karşılaştım! - Magazin haberleri

Bradley Cooper: Kızıma giderken bıçaklı biriyle karşılaştım!

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper, 2019 yılında New York metrosunda başından geçen bir olayı anlattı. Bıçakla tehdit edildiğini açıklayan Cooper, "Hemen kaçtım! Metrodan inip bir köşeye saklandım" ifadelerini kullandı

01.12.2021 - 11:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Bradley Cooper, 2019'da model Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea'yı okuldan almaya giderken New York metrosunda yaşadığı korku dolu anları anlattı.

  • "BIÇAKLI BİRİYLE KARŞILAŞTIM!"

    Oyuncu Dax Shepard'ın podcast yayınına konuşan 46 yaşındaki Cooper, "Kızımı okuldan almak için metroyla gidiyordum. Arkamdan biri dokununca fotoğraf isteyen bir hayran sandım. Arkamı dönünce bıçaklı biriyle karşılaştım. Hemen kaçtım! Metrodan inip bir köşeye saklandım. Saldırgan koşarak geliyordu. Fotoğraflarını çektim. Sonra bu fotoğrafları polise verdim." dedi.

  • BARIŞTILAR MI?

    Öte yandan Irina Shayk ile birlikteliklerine iki yıl önce son veren ünlü aktör Bradley Cooper'ın ünlü model ile yeniden bir araya geldiği ileri sürülmüştü. Shayk ile Cooper, geçtiğimiz hafta sonu New York'ta kol kola yürürken görülmüştü.

  • 'İHANET' İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ

    2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

    'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

  • Irina Shayk'ın geçtiğimiz aylarda reality show yıldızı Kim Kardashian'ın boşanma aşamasında olduğu rapçi eşi Kayne West (Ye) ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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