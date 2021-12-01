"BIÇAKLI BİRİYLE KARŞILAŞTIM!"

Oyuncu Dax Shepard'ın podcast yayınına konuşan 46 yaşındaki Cooper, "Kızımı okuldan almak için metroyla gidiyordum. Arkamdan biri dokununca fotoğraf isteyen bir hayran sandım. Arkamı dönünce bıçaklı biriyle karşılaştım. Hemen kaçtım! Metrodan inip bir köşeye saklandım. Saldırgan koşarak geliyordu. Fotoğraflarını çektim. Sonra bu fotoğrafları polise verdim." dedi.