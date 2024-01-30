"BRADLEY GELDİĞİNDE HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORDUM"

Carey Mulligan ise durumu; "Gösteri sırasında setin bir parçası kafama çarpmıştı. Devam ettim ama gösteri bittiğinde ağlamaya başladım ve gidiciyim sandım" diyerek açıkladı. Mulligan, sözlerine; "Bradley geldiğinde yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum ve iyi olmadığımı anlayınca beni hastaneye götürdü" ifadelerini kullanarak devam etti.