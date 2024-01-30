Bradley Cooper'dan Carey Mulligan itirafı
ABD'li besteci Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan 'Maestro' filminde Carey Mulligan ile başrolleri paylaşan Bradley Cooper, tanışma hikâyelerini anlattı
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Oscar adayı biyografi filmi 'Maestro'da Carey Mulligan ile başrolü paylaşan Bradley Cooper, rol arkadaşıyla nasıl tanıştığını açıkladı.
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"ACİL SERVİSE GÖTÜRMEK İÇİN ISRAR ETTİM"
Bradley Cooper; "Carey, tek kişilik bir gösteride oynuyordu ve onunla tanışmak için kulise gittiğimde bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettim ve onu acil servise götürmekte ısrar ettim" dedi.
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"BRADLEY GELDİĞİNDE HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORDUM"
Carey Mulligan ise durumu; "Gösteri sırasında setin bir parçası kafama çarpmıştı. Devam ettim ama gösteri bittiğinde ağlamaya başladım ve gidiciyim sandım" diyerek açıkladı. Mulligan, sözlerine; "Bradley geldiğinde yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum ve iyi olmadığımı anlayınca beni hastaneye götürdü" ifadelerini kullanarak devam etti.
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7 DALDA OSCAR ADAYI
'Maestro', 2024 Oscar ödüllerinde; Bradley Cooper ve Carey Mulligan'ın sırasıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' adaylıkları da dahil 7 dalda aday gösterildi.
Fotoğraflar: AP, Avalon