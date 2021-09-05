Bradaric'e sıkı markaj

Trabzonspor, transferin tahtasının kapanmasına sayılı günler kala sol bek için yeni bir hamle daha yaptı. Lille’nin 21 yaşındaki sol beki Domagoj Bradaric’e 750 bin Euro'luk teklif götüren Karadeniz ekibi, Fransızlardan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediğini iletti. Lille’in Şampiyonlar Ligi listesine yazmadığı genç oyuncu, takımında üçüncü sol bek konumuna düşmesine rağmen ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Lille Başkanı Olivier Letang, RMC Sport’a yaptığı açıklamada “Domagoj’a karşı şeffaftık. Ona birinin geleceğini söyledik. Kiralık olarak isteyenler oldu gidebileceğini söyledik, reddetti” açıklamasını yaptı.