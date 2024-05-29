Brad Pitt ve George Clooney yıllar sonra aynı filmde
Hollywood'un yıldız isimleri Brad Pitt ve George Clooney, 16 yıl aradan sonra ilk kez beraber aynı filmde rol alacak. İkili, 'Wolfs' isimli filmde bir araya gelecek
2008'de vizyona giren 'Burn After Reading' filminden bu yana aynı projede yer almayan Brad Pitt ve George Clooney, yıllar sonra yeniden buluşuyor. İkili, Apple TV+'ın 'Wolfs' isimli filminde yeniden aynı seti paylaşacak.
Yönetmen koltuğunda Jon Watts'ın oturduğu ve Clooney ile Pitt'in yer aldığı filminden ilk tanıtım da yayınlandı. Tanıtımda ikilinin yağmurda araba sürerken sessizce oturduğu görülüyor.
'Wolfs'ta ayrıca Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan da rol alıyor.