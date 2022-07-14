"EYLEMLERİ KİNCİ NİTELİKTE"

Jolie ve Pitt'in devam eden yasal mücadelelerine hakim olan bir kaynak, son davalar hakkında, "Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir." ifadesini kullanmıştı.