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Brad Pitt'ten yeni 'Angelina Jolie' iddiası: Yasa dışı! - Magazin haberleri

Brad Pitt'ten yeni iddia: Yasa dışı!

Güney Fransa'daki Miraval Şatosu sebebiyle eski eşiyle davalık olan Brad Pitt, Angelina Jolie'nin, Fransız şaraphanesindeki hissesini satmasını, "kinci ve yasa dışı" olarak nitelendirdi

14.07.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brad Pitt, 2019'da yollarını ayırdığı eski eşi Angelina Jolie'ye karşı Güney Fransa'daki ortak mülkleri olan Miraval Şatosu'nun kontrolü nedeniyle açtığı son davada Ukrayna'daki savaşı hatırlattı.

    Çiftin davası, 17. yüzyıldan kalma Fransız mülkünün ve bağın mülkiyeti konusunda dağınık bir anlaşmazlığa dönüştü.

  • "YASA DIŞI!"

    Fox News'te yer alan habere göre; Ünlü aktör, eski eşini çok sevdiği işindeki yüzde 50 hissesini gizlice Rus oligark ve "Ruhlar Kralı" olduğu iddia edilen bir kişiye satmakla suçladı. Pitt, eski eşinin Fransız şaraphanesindeki hissesini satmasını, "kinci ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

  • Yeni iddialar ise geçtiğimiz ay Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde Jolie'ye karşı güncellenmiş bir şikayette toplandı.

    Ayrıca yargıçtan Rus milyarder Yuri Shefler ve şirketini, Pitt'in aile firmasının ortak sahibi yapan anlaşmayı iptal etmesi istendi.

  • GİZLİCE ROMA'YA GİTTİ

    Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde anneleriyle birlikte kalan çocuklarını görmek için harekete geçmişti. Özel korumalar eşliğinde sırtında gitarıyla havaalanından çıkış yapan ünlü aktör, kendini beyaz bir şapka ile kamufle etmişti. Pitt'in daha sonra oteline yerleştiği ifade edilmişti.

  • NELER OLMUŞTU?

    Jolie'nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafında kendisine açılan bir dava ile engellenmişti. Ancak bu hukuk mücadelesinin galibi Angelina Jolie olmuştu.

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