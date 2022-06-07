DAHA ÖNCE DE 'AİLE İÇİ ŞİDDET' İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ve bununla ilgili belgeler de sürmüştü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Jolie'nin bu konuda kanıtlarının olduğu, hem kendisinin hem de çocuklarının da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtilmişti. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmemişti.