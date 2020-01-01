Bir yanlış yapıldıktan sonraki adımın, o yanlıştan çok daha önemli olduğunu ifade eden Pitt, “Bu, bir insanı tanımlayan şeydir. Hepimiz hata yaparız. Ama ardından elimizden ne gelir? Sanki bu durumla pek ilgilenmiyor gibiyiz...” şeklinde konuştu.