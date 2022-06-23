Ancak ünlü aktör daha sonra kendisine "Burada büyük bir hazine gizli." diyen adamın, bir radar şirketinin tanıtımını yaptığını öğrendiğini belirtti.

Bu noktada "aptal gibi" hissettiğini sözlerine ekleyen Pitt, define peşine düşmenin kendisine heyecan verdiğini ifade etti ve "Heyecan verici olan şey sadece avdı." dedi.