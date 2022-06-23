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Brad Pitt, Miraval Şatosu'nun arazisinde define aramış!

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, bir dönem eski eşi Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'nun arazisinde gömülü olduğu sürülen hazinenin peşine düştüğünü açıkladı

23.06.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kendisi gibi oyuncu olan, 6 çocuğunun annesi Angelina Jolie (47) ile 2016'da yollarını ayıran Brad Pitt (58), eski eşiyle 2008 yılında satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

  • GQ Dergisi'ne konuşan Pitt, bir dönem şatonun arazisinde gömülü olduğu ileri sürülen hazinenin peşine düştüğünü itiraf etti. 

  • "TAKINTI HALİNE GELDİ"

    Ünlü aktörün anlattığına göre, sonradan kendisi için takıntıya dönüşen olay şöyle başladı; bir gün bir adam, Pitt'in yanına yaklaştı ve Orta Çağ'da bu şatonun sahibi olan kişinin, Haçlı Seferleri sırasında Levant'tan ele geçirdiği milyonlarca dolar değerindeki hazinenin malikanenin arazisinde gömülü olduğunu söyledi. 

  • "BİR YIL BOYUNCA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM"

    Brad Pitt de bu adamın anlattıklarından etkilenip hazinenin peşine düştüğünü ifade etti. Radar ekipmanı alıp araziyi taramaya başladığını söyleyen Brad Pitt, "Takıntılı biri haline geldim. Bir yıl boyunca bundan başka bir şey düşünemedim. Sadece bu hazinenin heyecanıydı!" dedi.

  • Pitt, bu takıntısının kaynağının belki de çocukluğunun geçtiği bölgeyle ilgili olabileceğini de sözlerine ekledi. Brad Pitt, ABD'de Ozark Dağları'na yakın bir yerde büyüdüğünü ve oralarda da insanların sürekli define peşinde koştuğunu anlattı.

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