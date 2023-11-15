Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor

SEVGİLİSİ OLARAK TANITIYOR



İkiliye yakın bir kaynak, De Ramon'un Brad Pitt'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi... Onu kız arkadaşı olarak tanıtıyor" şeklinde konuştu.