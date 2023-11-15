Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor
Brad Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini artık saklamıyor. Yıllar sonra aradığı aşkı bulan Pitt'in, Ramon'u herkese "Sevgilim" diye tanıttığı konuşuluyor
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ABD'li oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile flört etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen 2023 LACMA Art + Film Gala'ya katılan ikilinin bir yıldır gözlerden uzakta birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.
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SEVGİLİSİ OLARAK TANITIYOR
İkiliye yakın bir kaynak, De Ramon'un Brad Pitt'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi... Onu kız arkadaşı olarak tanıtıyor" şeklinde konuştu.
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İLK KEZ KONSER ÇIKIŞINDA GÖRÜLMÜŞLERDİ
Brad Pitt ve Ines de Ramoni, ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile birlikte bir konser çıkışında birlikte görülmüştü.
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Ardından Ines de Ramon, Brad Pitt’in başrolünü oynadığı "Babylon" filminin galasından sonra gerçekleşen partiye katılmıştı.
Fotoğraflar: Backgrid USA, AP, Instagram