Yaptırdığı evler çürük çıktı!

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New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda bin 883 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 520 milyar liralık hasara yol açan kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in kurduğu 'Make It Right Vakfı'nın mağdurlar için inşa ettirdiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı.

Vakfın 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle yaptığı sürdürülebilir evler, kasırgada mağdur olan kişilere teslim edilmişti.

150 BİN DOLARA SATILMIŞTI

2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler maliyetlerinden çok daha ucuza 150 bin dolara satılmıştı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip değildi.

TAŞINDIKTAN 8 AY SONRA SORUNLAR BAŞLADI

Evlerin çoğunda kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı. 2022'nin başı itibariyle 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu öğrenildi. Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.

DAVA AÇTILAR

Birkaç ev sahibi, hala yönetim kurulunda olan Oscar ödüllü oyuncunun vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı.