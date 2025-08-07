Habertürk
        Brad Pitt'in anne acısı - Magazin haberleri

        Brad Pitt'in anne acısı

        Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Pitt'in yeğeni Sydney Pitt duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 00:14 Güncelleme: 07.08.2025 - 08:27
        Brad Pitt'in anne acısı
        Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Brad Pitt, 84 yaşındaki annesi Jane Etta Pitt'in vefatıyla sarsıldı.

        Acı haberi, ünlü oyuncunun yeğeni Sydney Pitt duyurdu. Sydney, açıklamasında; "Tatlı anneannem Jane Etta, gitmene henüz hazır değildik ama artık özgürce şarkı söyleyip, dans edip, resim yapabildiğini bilmek, içimizi biraz olsun rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

        Brad Pitt'in annesiyle güçlü bir bağı olduğu biliniyordu. Ailenin bir arada kalmasında önemli bir rol üstlenen Jane Etta Pitt, 5 yıl önce tüm aileyi bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlemişti. Eski bir aile danışmanı olan Jane Etta Pitt, genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etse de, eşi William Pitt ile birlikte zaman zaman Brad Pitt'in filmlerinin galalarında yer almıştı.

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock

        #Jane Etta Pitt
        #Brad Pitt

