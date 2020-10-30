Kaynak, "Yaşadıkları asla ciddi bir ilişki değildi. Birbirlerini birkaç kez gördüler, hepsi o kadar. Aslında ayrıldıklarını söylemek de doğru değil. Çünkü onlar klasik anlamda bir ilişki sürdürmedi. Her ikisi de aşk sarhoşu ergenler gibi davranıyordu" ifadelerini kullandı.