Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston da, Fast Times At Ridgemont High adlı filmin okumalarında bir araya geldi.