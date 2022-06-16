KAYBETTİĞİ BABASINI DA ANDI

Söyleşi sırasında Gwyneth Paltrow, 2002 yılında hayata veda eden film yapımcısı babası Bruce Paltrow'u da andı. Ünlü aktris onun Brad Pitt'in damadı olacağını öğrendiğinde söylediklerini hatırladı. Paltrow, o günleri şu sözlerle anlattı:

Hiç unutmayacağım, biz nişanlandığımızda bir gün babam geldi ve o sırada gözleri yaşlarla doluydu. Ve bana dedi ki: "Biliyor musun, bana 'Bir oğul kazanıyorsun." dediklerinde bunun ne anlama geldiğini asla tahmin edememiştim. Ama artık anlıyorum, bir oğul kazanıyorum.