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Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow yıllar sonra bir arada: Seni hala seviyorum!

Bir dönem aşk yaşayan Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, yıllar sonra bir araya geldi. Ayrılık sonrası arkadaş kalmaya karar veren ikili, birbirlerini hala sevdiklerini ifade etti

16.06.2022 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1994 yılında dönemin en gözde filmlerinden biri olan 'Seven'in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Brad Pit ve Gwyneth Paltrow, 1996'da nişanlanmıştı. Ancak ikili, bir yıl sonra ilişkilerini sonlandırmıştı. 

  • Ayrılık sonrası arkadaş kalmaya karar veren ve dostluklarını sürdüren Pitt ile Paltrow, yıllar sonra yaklaşan Babalar Günü nedeniyle buluşup karşılıklı ortak geçmişlerini andılar.

    Paltrow'un internet sitesi için bir söyleşi yapan ikili, birbirlerini hala sevdiklerini söylediler.

  • KAYBETTİĞİ BABASINI DA ANDI

    Söyleşi sırasında Gwyneth Paltrow, 2002 yılında hayata veda eden film yapımcısı babası Bruce Paltrow'u da andı. Ünlü aktris onun Brad Pitt'in damadı olacağını öğrendiğinde söylediklerini hatırladı. Paltrow, o günleri şu sözlerle anlattı:

    Hiç unutmayacağım, biz nişanlandığımızda bir gün babam geldi ve o sırada gözleri yaşlarla doluydu. Ve bana dedi ki: "Biliyor musun, bana 'Bir oğul kazanıyorsun." dediklerinde bunun ne anlama geldiğini asla tahmin edememiştim. Ama artık anlıyorum, bir oğul kazanıyorum.

  • "EVLENMEK İÇİN ARADIĞIM BRAD'İ BULMAK 20 YILIMI ALDI"

    Pitt, eski nişanlısı Gwyneth Paltrow'un bu sözlerine karşılık gülerek "Her şey yolunda değil mi?" diye sordu. Bunun üzerine Paltrow da "Evet." yanıtını verdi ve sonra da şu anda evli olduğu Brad Falchuk'a göndermede bulunarak, "Sonunda evlenmem gereken Brad'i buldum. Bu benim 20 yılımı aldı." ifadelerini kullandı.

  • Brad Pitt, ardından Paltrow'a "Şimdi benim arkadaşım olman çok güzel. Seni seviyorum." dedi. Gwyneth Paltrow da eski nişanlısınai "Seni çok seviyorum." sözleriyle karşılık verdi.

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