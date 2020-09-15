2000 yılında evlenen ve o dönem Hollywood'un en gözde çiftleri arasında gösterilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evliliği beş yıl sürmüştü.

Son dönemlerde ABD'de basınında sık sık barışacakları yönündeki iddialar ile gündemde yer alan ikili, 19 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.